Банк России, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании 15 декабря - УК "Первая"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых на заседании 15 декабря, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"Ключевым событием недели для долгового рынка станет заседание ЦБ по ключевой ставке. Мы ожидаем, что регулятор поднимет ставку на 100 б.п. до 16%. Необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики обусловлена сохранением повышенной инфляции (и ее ускорения в ноябре), а также оперативными макроэкономическими данными, которые говорят о сохранении ограничений на рынке труда, отклонении экономики от траектории сбалансированного роста и сохранении повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. При этом, по нашему мнению, более решительный шаг по повышению ставки менее вероятен, поскольку ЦБ уже отмечает признаки охлаждения спроса и другие следствия ужесточения монетарных условий", - пишет эксперт.

На взгляд аналитика, снижает вероятность более решительного шага повышения также и то, что в недавнем времени были приняты другие меры, которые, при прочих равных, будут способствовать более низкой инфляции в следующем году. Так, Банк России дополнительно ужесточил требования для банков по выдаче потребительских кредитов с начала 2024 года, а также объявил о зеркалировании на валютном рынке использования средств ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2023 год.

"С учетом этого, мы продолжаем сохранять позиции в выпусках с плавающей ставкой, которые имеют оптимальное сочетание риска и доходности на текущий момент. При этом мы следим за котировками на долговом рынке и выходящими макроданными и в ближайшие месяцы будем оценивать целесообразность добавления в портфели среднесрочных облигаций", - резюмирует эксперт.

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