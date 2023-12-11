"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сбербанка с целью 310 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 310 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,7%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль "Сбера" по РСБУ за 11 месяцев 2023 года составила 1,378 трлн руб., указывают эксперты. Этот показатель увеличился в 8 раз по сравнению с суммой 0,175 трлн руб. за аналогичный период 2022 года. Чистый процентный доход вырос на 37,8% до 2,11 трлн руб. Комиссионные доходы увеличились на 16,2% до 0,636 млрд руб.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 245 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,58", - отмечают аналитики.

Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.

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