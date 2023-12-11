Сильные финрезультаты Сбербанка должны способствовать дальнейшему подорожанию его акций - инвестбанк "Синара"

Сильные финрезультаты Сбербанка должны способствовать дальнейшему подорожанию его акций, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Ольга Найденова.

"Сбербанк опубликовал пресс-релиз по результатам по РСБУ за ноябрь и 11М23, согласно которому чистая прибыль накопленным итогом составила 1 378 млрд рублей, в том числе 115,4 млрд рублей за ноябрь. Рентабельность капитала на конец 11М23 осталась на уровне 25%. Прибыль по итогам ноября оказалась немного ниже среднего за последние месяцы значения (~130 млрд рублей). Впрочем, уменьшение не следует оценивать как отрицательный фактор, поскольку оно отражает упреждающее создание резервов. Мы полагаем, сильные финансовые результаты, включая по-прежнему большую процентную маржу и высокие темпы роста, должны способствовать дальнейшему подорожанию акций Сбербанка, которые торгуются по P/BV 2023П на уровне 0,9", - пишет аналитик банка.

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