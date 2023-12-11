ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Промсвязьбанк" (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка с целевой ценой 320 руб. за обыкновенную акцию на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 22% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Сбербанк за 11 месяцев 2023 года заработал 1,38 трлн рублей (+20% относительно 11 мес. 2021года), - указывают эксперты. - Прибыль за ноябрь - 115,4 млрд рублей (-13% м/м). Снижение связано с начислением резервов, что в целом ожидаемо в конце года. По итогам 2023 года по-прежнему ожидаем прибыль ~1,5 трлн рублей".

Учитывая прогноз ЦБ РФ на 2024 год по приросту кредитования на 5-10% (месячные приросты портфелей ~0,5-1%), аналитики ПСБ сохраняют прогноз по прибыли Сбербанка в 2024 году в размере 1,4-1,5 трлн рублей.

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