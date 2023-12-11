Индекс S&P 500 может обновить абсолютный максимум весной 2024г - БКС Экспресс

Фундаментальные вводные и техническая картина американского рынка акций не исключают движение индекса S&P 500 на абсолютные максимумы весной следующего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"В пятницу была высокая волатильность рынка на фоне выхода статданных по занятости - показатели рынка труда оказались сильнее ожиданий, и сначала это привело к резкой коррекции индексов, но по итогам дня все-таки состоялся "штурм" максимумов года, и S&P 500 ожидаемо переписал рекордные уровни с июля (летом было 4607 пунктов, а в пятницу уже 4609 пунктов), причем на возврат к максимумам рынку потребовалось всего шесть недель, ралли с октябрьского "дна" составило свыше 12%. А IT-бенчмарку Nasdaq Composite до покорения вершин года не хватило менее 0,2%, и в декабре это совсем не проблема, - пишет аналитик в обзоре. - С технической точки зрения у фондовых "быков" все получилось. Ранее обновление пиков в S&P 500 значилось базовым вариантом. Перепроданность и дивергенции не могли стать поводом для отмены восходящего тренда, поскольку изменились именно фундаментальные основы курсообразования - стоимость фондирования пошла вниз, а это рост стоимости бизнеса на бирже через падение ставок дисконтирования. Индекс S&P 500 уже выше 4600 пунктов, и на максимуме рынка, возможно, у кого-то и появится желание зафиксировать большую прибыль от длинных позиций, но сам факт обновления ценовых вершин - это сильный паттерн, отражающий высокий сантимент к рисковым активам. И теперь есть высокая вероятность движения S&P 500 на абсолютные максимумы с января 2022 года (чуть выше 4800 пунктов), правда, это скорее вопрос весны 2024 года. И обновление вершин может совпасть с началом процесса понижения ставок ФРС США".

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