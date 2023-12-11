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Главная / Мнения аналитиков / Техническая картина по рублю значительно улучшилась - "Алор Брокер"
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11 декабря 2023 года 11:52
Техническая картина по рублю значительно улучшилась - "Алор Брокер"
Техническая картина по рублю значительно улучшилась, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль немного удивляет тем, что не демонстрирует явной традиционной для декабря слабости, - отмечает эксперт. - Судя по характеру торгов, во второй половине прошедшей недели приток валюты в страну вырос, что и вызвало небольшое укрепление рубля. Похоже, что крупные экспортеры не стали откладывать продажу валюты на последние дни перед уплатой декабрьских налогов. Техническая картина по рублю значительно улучшилась. Пробой парой доллар-рубль сопротивления 92,6 руб./$1 был ложным, теперь бы паре неплохо бы прощупать на прочность отметку 90 руб./$1. В случае ее пробоя целью движения станет отметка 85 руб./$1, но такой сценарий кажется нам из области фантастики. В целом же на рубль в конце года и первом квартале 2024 года смотрим умеренно-негативно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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11 декабря 2023 года 16:41
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.11 декабря 2023 года 12:55
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.11 декабря 2023 года 12:32
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.11 декабря 2023 года 12:14
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нк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, на фоне все еще высокой относительно прогнозов регулятора инфляции, усилившегося дефицита кадров и выросших инфляционных ожиданий населения, сообщается в комментарии аналитиков банка... читать дальше
.11 декабря 2023 года 11:30
Москва. 11 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник просел в район 3050 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, позитивные сигналы с внешних площадок игроками игнорируются из-за ожиданий повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. читать дальше
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