ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 16% в декабре - банк "Санкт-Петербург"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 15 декабря 2023 года, на фоне все еще высокой относительно прогнозов регулятора инфляции, усилившегося дефицита кадров и выросших инфляционных ожиданий населения, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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