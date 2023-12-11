Котировки Brent останутся в диапазоне $74-79/барр. на текущей неделе - ПСБ

Котировки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $74-79/барр. на текущей неделе, а Urals, соответственно, вернется к $60/барр. и выше, считают аналитики Промсвзьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent за неделю потеряли 6,5%, опустившись на уровень июня, в условиях недоверия к мерам ОПЕК+ и тенденции к ослаблению спроса со стороны Китая и США, - отмечают эксперты. - На этой неделе в фокусе заседание ФРС, которое прольет свет на перспективы дальнейшей политики регулятора. На фоне падения Brent российская Urals впервые с июля опустилась ниже ценового "потолка" стран G7 - $60/барр. Впрочем, мы считаем, что локальное "дно" по нефти Brent уже нащупано (судя по отскоку в пятницу и тенденции на сегодняшнее утро), и новой волны распродажи уже не будет. Ожидаем, что в рамках этой недели Brent будет находиться в зоне $74-79/барр., а Urals, соответственно, вернется к $60/барр. и выше".

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