Рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Курс пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 в понедельник, а котировки нефти Brent останутся в диапазоне $76-77/барр., полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в пятницу подорожал до 91 руб./$1 при поддержке экспортеров, но вечером спрос на иностранную валюту повысился, и рубль вернулся к отметке 92 руб./$1. В понедельник утром он торгуется на этом уровне. Вероятно, что в отсутствие новых триггеров рубль сегодня удержится около 92 руб./$1", пишут аналитики.

Баррель Brent в пятницу подорожал на $1,79 до $75,84. Поддержку котировкам оказали новости о планах США по закупке нефти для стратегического резерва в марте 2024 года. В понедельник утром нефть торгуется около $76,3. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается. Эксперты инвестбанка полагают, что цена нефти сегодня удержится в пределах $76-77 за баррель Brent.

"Доходности ОФЗ в пятницу вновь изменились незначительно, а объем торгов был ниже среднего, - напоминают в SberCIB. - На этой неделе доходности могут вновь перейти к росту, учитывая, что риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 15 декабря еще не полностью учтен рынком. После новостей о повышенных инфляционных ожиданиях населения и инфляции (1,11% в ноябре против 0,83% в октябре) мы ожидаем повышения ключевой ставки с 15% до 16% в эту пятницу".

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