Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий очередного заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративные новости. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс. Тем временем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 69,4 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с августа. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренный рост, до 62 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в понедельник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Китайский индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,6%. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз предполагал спад цен на 0,1% в прошлом месяце. В октябре они опустились на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 набрал также 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный подъем утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель. Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $76,42 за баррель, что на 0,76% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты повысились в цене на 1,9%, до $75,84 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,73% и составили $71,75 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 2,7% - до $71,23 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года. С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Участники нефтяного рынка также оценивают данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2020 года. Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 декабря выросла в 3,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 26,726 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,259 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,09% и составил 105,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 862,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,86%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,5%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,26%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,24%) и "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ист лоджистикал системс" ("ИЛС", Хабаровск) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 34-го и 35-го купонов, еще 40% от номинала в дату окончания 36-го купона. Выпуск размещен в рамках программы облигаций эмитента объемом 3 млрд рублей.

ООО "Энерготехсервис" установило ставки 1-24-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей на уровне 16,25% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 17,52% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,20% от номинала будет погашено в даты выплат с 12-го по 23-й купоны, еще 49,60% номинала - в дату выплаты 24-го купона. В результате дюрация составит около 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. Техразмещение запланировано на 13 декабря.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" 11 декабря начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов будет переменной и рассчитываться по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставки 7-8-го купонов 10-летних облигаций серии БО-П-08 объемом 5 млрд рублей на уровне 15,2% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,85% годовых.