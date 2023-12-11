Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3050-3100п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 3050-3100 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов, поддержать рынок должны растущие цены на нефть. В то же время сильного роста рынка не ждем из-за предстоящего заседания ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря. Предпочтение отдаем в понедельник акциям нефтегазового сектора", - указывает эксперт в комментарии.

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