Ближайшие перспективы рубля оптимистичны - ПСБ

Вероятно развитие тенденции к укреплению рубля с возвратом пары доллар/рубль 85-90 руб./$1 на текущей неделе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар и юань тяготеют к умеренному снижению в понедельник утром. Мы продолжаем с оптимизмом оценивать ближайшие перспективы рубля. Склонны ждать в течение недели развития понижательной динамики с возвратом пары доллар/рубль в диапазон 85-90 руб./$1, - указывает эксперт в комментарии. - Ключевую поддержку рублю, по нашему мнению, окажут, наряду с реализаций валютной выручки экспортерами, приближение заседания ЦБ РФ 15 декабря, от которого рынка ждут дальнейшее повышение ключевой ставки, и постепенное улучшение ситуации на рынке нефти, лишающие участников рынка повода для спекулятивных покупок валюты. Целевым по доллару на понедельник видится диапазон 90-91,5 руб./$1".

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