Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2985-3240п до конца 2023г - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2985-3240 пунктов до конца текущего года, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи сильно не меняется, так как все колебания последних сессий укладываются в рамки устоявшегося бокового коридора. На прошлой неделе мы видели приближение котировок к нижней границе боковика 2985-3020 пунктов. Эти рубежи так и не были достигнуты, но риск их тестирования все еще сохраняется. В случае такой просадки можно предположить, что объем спроса со стороны тех, кто хочет купить "голубые фишки" от этой ключевой рыночной поддержки, может увеличиться. Тактика покупки на потенциальном снижении выглядит оправданной, - пишет аналитик в обзоре. - Сверху по индексу нет каких-либо важных уровней вплоть до 3240 пунктов. Можно предположить, что в указанных границах (2985-3240 пунктов) рынок останется до конца 2023 года. Тем более есть предположение, что торговая активность участников в оставшиеся три недели декабря будет пониженной. А значит, и амплитуда колебаний при прочих равных может оказаться невысокой".

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