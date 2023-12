Уолл-стрит выросла по итогам торгов в пятницу, Dow завершил в плюсе 6-ю неделю подряд - максимум с февраля 2019г. Фондовые индексы крупнейших стран АТР не показывают единой динамики в понедельник. Нефть умеренно дорожает в понедельник утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративные новости.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., отмечает Trading Economics.

Тем временем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

"Здорово видеть, что "мягкая посадка" [американской экономики] еще возможна", - заявил главный инвестиционный директор BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма изданию MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 69,4 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с августа.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал более умеренный рост, до 62 пункта.

Рыночная стоимость поставщика технологических решений Carrier Global выросла на 4,5% на торгах в пятницу. Компания за $4,95 млрд продает свой бизнес в сфере безопасности корпорации Honeywell International (SPB: HON), чьи акции подешевели на 1,6%.

Бумаги международной нефтехимической LyondellBasell Industries N.V. (SPB: LYB) прибавили в цене 0,4% после новостей о продаже ее бизнеса по производству окиси этилена крупнейшей европейской компании на этом рынке INEOS Oxide за $700 млн.

Капитализация Stellantis увеличилась в Нью-Йорке на 0,2%. Автопроизводитель, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, намерен сократить расходы за счет увольнения части сотрудников двух заводов по сборке машин Jeep в США.

Фармацевтическая Eli Lilly and Co. (SPB: LLY) повысила дивиденды на 15%. Ее бумаги подорожали на 1,7%.

Рыночная стоимость DocuSign Inc. (SPB: DOCU) поднялась на 4,8% на позитивных квартальной отчетности и годовом прогнозе выручки этой компании, разрабатывающей технологии автоматизации подготовки и подписания документов.

Акции Johnson Outdoors Inc. (SPB: JOUT), напротив, обесценились на 9,9%. Компания, выпускающая товары для активного отдыха, завершила четвертый квартал 2023 финансового года с чистым убытком из-за того, что потребители снизили расходы на туристическое снаряжение после нескольких лет их повышения. Убыток составил $1,56 в расчете на акцию при ожиданиях рынка на уровне $0,08. Выручка также не оправдала прогноз.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) повысился по итогам торгов на 0,36% и составил максимальные с 12 января 2022 года 36247,87 пункта. За неделю Dow вырос менее чем на 0,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за сессию повысилось на 0,41% - до 4604,37 пункта, наивысшего уровня с 29 марта 2022 года. По итогам недели индикатор увеличился примерно на 0,2%.

Nasdaq Composite прибавил в пятницу 0,45% и составил 14403,97 пункта, обновив максимум с 4 апреля 2022 года. Недельный подъем индекса составил около 0,7%.

Все три индикатора завершили в плюсе шестую неделю подряд, причем для S&P 500 эта серия оказалась самой длинной с ноября 2019 года, для DJIA - c февраля 2019 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в понедельник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз предполагал спад цен на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги производителя спортивной одежды Li Ning, дешевеющие на 13,6% на новостях о намерении компании потратить 2,21 млрд гонконгских долларов ($283 млн) на покупку офисного здания в Гонконге. Аналитики Citi назвали эту инвестицию менее удачным способом распорядиться капиталом, нежели специальные дивиденды или обратный выкуп акций.

Также заметно снижается рыночная стоимость JD.com Inc. (SPB: JD) (-7,6%), Zhongsheng Group Holdings Ltd. (-5,3%), JD Health International Inc. (-4,9%), Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (-4,8%), Meituan (SPB: 3690) (-4,4%), China Life Insurance Co. (SPB: 2628), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-3,9% у обеих) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-3,8%).

Вместе с тем капитализация Lenovo растет на 2,7%, Techtronic Industries - на 0,7%, Li Auto (SPB: LI) и HSBC Holdings PLC - на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 1,3%.

Индекс оптимизма крупных предприятий обрабатывающей промышленности Японии в четвертом квартале вырос до максимальных за два года 5,7% с 5,4% в июле-сентябре, сообщило правительство страны. Показатель отражает долю компаний, ожидающих улучшения деловой конъюнктуры по сравнению с предыдущим кварталом, за вычетом процента ожидающих ее ухудшения.

Активнее всех в составе Nikkei прибавляют в стоимости акции генерирующей Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) (+13,5%). Газета Sankei Shimbun сообщила, что Агентство ядерного регулирования (Nuclear Regulation Authority) Японии проводит проверку управляемой компанией АЭС Касивадзаки-Карива, по итогам которой может дать разрешение на возобновление ее работы. Ранее станцию временно закрыли в связи с проблемами в области антитеррористической безопасности.

Кроме того, бумаги Nissui Corp. дорожают на 5,2%, Keisei Electric Railway - на 5,1%, Chubu Electric Power - на 4,9%, Sumitomo Pharma - на 3,7%, Sapporo Holdings - на 3,6%, Daiichi Sankyo и Tokyo Gas - на 3,5%, Mitsui & Co. - на 3,4%, Tokyo Electron - на 3,2%.

Между тем капитализация NEXON уменьшается на 5,2%, Renesas Electronics - на 1,9%, Mitsui Mining & Smelting - на 1,8%, Orix - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,1%.

Цена бумаг Samsung Electronics повышается на 0,3%.

При этом котировки акций Hyundai Motor снижаются на 0,2%, Posco - на 0,1%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 набрал 0,1%.

Рыночная стоимость Westpac Banking увеличилась на 0,1%, BHP - снизилась на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный подъем утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $76,36 за баррель, что на $0,52 (0,69%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты повысились в цене на $1,42 (1,9%), до $75,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,41 (0,58%) и составили $71,64 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,89 (2,7%) - до $71,23 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Участники нефтяного рынка также оценивают данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2020 года. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

"В начале этой недели рост цен несколько ограничен за счет опасений по поводу спроса в Китае", - написал Йип Джун Рон из IG Asia Pte.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.