Нефтяной рынок, возможно, нащупал локальное дно - БКС Экспресс

Нефтяной рынок, возможно, нащупал локальное дно, более глубокого спуска котировок нефти марки Brent пока, вероятно, удастся избежать, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс.

"Цены на нефть седьмую неделю подряд закрыли снижением. Reuters указывает, что это самая длинная серия недельных падений за последние пять лет. Снижение связано с рисками ослабления спроса в 2024 году на фоне высоких процентных ставок. На прошлой неделе распродажи подстегивали слабые данные из США, где запасы нефти продолжают уверенно расти, а также статистика из Китая, где было зафиксировано ощутимое замедление импорта по итогам ноября, - указывают эксперты. - Между тем в пятницу котировки нефти марки Brent отскочили на 2,5%, частично отыграв снижение предыдущих дней. Первый за шесть сессий рост может быть признаком того, что рынок нащупал локальное дно, и более глубокого спуска пока удастся избежать. Опрошенные СМИ эксперты также связывают скачок цен с сильной статистикой из США по рынку труда, однако этот сигнал можно трактовать по-разному: более сильный рынок труда дает повод ожидать более длительного периода высоких ставок ФРС. На текущей неделе центральным событием для рынка может стать как раз заседание ФРС США".

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