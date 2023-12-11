Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов с учетом ослабевших позитивных стимулов

Москва. 11 декабря. Доллар США и юань растут на Московской бирже утром в понедельник, рубль слабеет с учетом ослабевших стимулов к росту.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,24 руб./$1 (+33,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 59,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,35 коп. - до 12,81 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов уступила позиции доллару и юаню на фоне заметно сбавивших темпы роста нефтяных котировок, а также неоднозначной ситуации на биржевых площадках. В целом заметных негативных факторов для ощутимого ослабления рубля не наблюдается. Некоторое влияние может оказывать сезонный спрос на валюту.

На текущей неделе состоится несколько важных для валютного рынка заседаний. Трейдеры находятся в ожидании решения комитета FOMC Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Ожидается, что 13 декабря Федрезерв оставит ставку неизменной, интрига связана с возможными заявлениями представителей ФРС.

Банк России примет решение по ключевой ставке 15 декабря, аналитики прогнозируют очередное повышение с учетом инфляционного давления.

По данным Росстата, инфляция в России составила в ноябре 2023 года 1,11% после 0,83% в октябре. Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2023 года ускорилась до 7,48% (аналитики ожидали около 7,6%) с 6,69% на конец октября.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых.

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%. Впрочем, и 4,5% будет соответствовать цели Центробанка, ведь эти "лишние" 0,5 п.п. не выводят инфляцию за рамки понятия "вблизи 4%", настаивает регулятор.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

На этой же неделе будет опубликован ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК.

Настороженность трейдеров вызывают свежие данные по дефляции в Китае. Риски составляет покупательский спрос, так как не исключена выжидательная позиция потребителей, рассчитывающих на дальнейшее падение цен. Как следствие, снижение производства.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на максимальные с ноября 2020 года 0,5% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Стоимость продуктов питания в КНР в ноябре упала на максимальные более чем за два года 4,2%, транспортных услуг - на 2,4%.

Между тем непродовольственные товары подорожали на 0,4%. Цены на жилье повысились на 0,3%, на медицинские услуги - на 1,3%, на образовательные - на 1,8%.

В свою очередь, цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-2,6% в октябре). Падение стало максимальным с августа и наблюдается уже 14 месяцев подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,33 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,63 за баррель, что на 0,56% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник торгуются без единой динамики: китайский CSI 300 падает на 0,88%, японский Nikkei 225 увеличился на 1,49%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,94%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 не меняется, поднимаясь на микроскопические 0,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,41%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративные новости. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 199 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., отмечает Trading Economics.

Тем временем уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 69,4 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, сообщил в пятницу Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Индикатор обновил максимум с августа.