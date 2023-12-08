Рынок акций РФ на неделе снизился вместе с нефтью, индекс МосБиржи обновил минимум с сентября

Рынок акций РФ в первой декаде декабря продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти на опасениях сокращения спроса из-за слабого экономического роста в Китае и спада промышленной активности на Западе, а также неуверенности в соблюдении дисциплины стран ОПЕК+ придерживаться добровольного сокращения квот на добычу в I квартале 2024 года (Brent завершила неделю в районе $76 за баррель). Поддержку рынку акций оказало ослабление рубля и корпоративные новости. Индекс МосБиржи локально падал в район 3040 пунктов (уровень конца сентября), после чего смог отскочить в конце недели к 3080 пунктам.

В период с 4 по 8 декабря индекс МосБиржи снизился на 2% и составил 3079,99 пункта, индекс РТС потерял 3,7% и достиг 1054,28 пункта на фоне роста доллара до 92,01 руб./$1 (+1,6 рубля) и подешевевшей нефти Brent до $76,09 за баррель (-3,8%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, хотя наметившаяся к вечеру коррекция в нефти (Brent отскочила выше $79 за баррель после просадки к $77,5 за баррель) сгладила откат. Индекс МосБиржи смог удержаться выше протестированного в падении рубежа 3100 пунктов за счет ослабления рубля. Лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний на фоне локального скачка цен на золото до рекордных уровней.

Подросли акции "Мосбиржи" (+1,1%) на фоне отчета за ноябрь: совокупный объем торгов на рынках биржи вырос на 68,7% в годовом выражении, до 126,1 трлн рублей (с 74,8 трлн рублей).

Во втором эшелоне лидировали в росте акции ПАО "Бурятзолото" (+15,9%), ПАО "Лензолото" (+7,8% и +4,3% "префы"), также подросли бумаги "ЭЛ5-Энерго" (+6,9%) на корпоративных новостях.

ПАО "ЛУКОЙЛ" получило разрешение на приобретение принадлежащих UROC Limited 2,6 млрд акций ПАО "ЭЛ5-Энерго". Доля нефтяной компании в "ЭЛ5-Энерго" в результате выкупа может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку "быкам" оказала выросшая вечером нефть (Brent поднялась к $79 за баррель после просадки днем в район $77,2 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 3130 пунктов на фоне ослабления рубля, хотя в начале торгов индикатор падал ниже 3100 пунктов. Локомотивом роста выступили бумаги Сбербанка (+1,3% и +1,6% "префы") в преддверии "Дня инвестора" с анонсом стратегии банка, в то время как бумаги остальных финкомпаний подешевели.

Акционеры "ЛУКОЙЛа" (+1%) на внеочередном собрании во вторник утвердили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию (закрытие реестра 17 декабря).

Давление на нефтяные котировки оказывали опасения, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи в I квартале 2024г. Вечером нефть подросла в преддверии публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение под давлением продаж из-за слабости нефти (Brent упала к $75 за баррель), индекс МосБиржи упал ниже 3080 пунктов, обновив минимум с конца сентября, невзирая на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и ослабление рубля. Лидерами снижения выступили акции "Сургутнефтегаза" (-5%), а локомотивом отката - бумаги Сбербанка (-2,6%), в которых игроки начали фиксировать прибыль после известий на "Дне инвестора" о неизменности дивидендной политики банка.

На выплаты акционерам Сбербанк, как и ранее, будет направлять 50% прибыли по МСФО, однако пороговый ориентир по нормативу достаточности капитала для начисления дивидендов будет повышен с 12,5% до 13,3%.

Нефть упала к уровням начала июля на фоне неоднозначной статистики по запасам сырья в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,63 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,35-4,1 млн), резервы бензина увеличились на 5,42 млн баррелей (ожидался рост на 0,8-1 млн).

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, слабости нефти и укрепления рубля. Индекс МосБиржи просел ниже 3074 пунктов, при этом в начале торгов индикатор падал в район 3040 пунктов; индекс РТС превысил 1050 пунктов. Выросли бумаги "АЛРОСА" (+2,7%), несмотря на санкции G7 против российских алмазов, подорожали акции ВТБ (+2,1%) на фоне проходившего инвестфорума "Россия зовет!", подрос "Газпром" (+2%) на корпоративных новостях.

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что российские алмазодобывающие компании понимают риски от возможного введения иностранных санкций против этой отрасли экономики и пытаются нивелировать эти угрозы.

Возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложения менеджмента "Газпрома" по дивидендам, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правления Фамил Садыгов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

Дивидендная политика концерна предусматривает, что если долговая нагрузка группы "Газпром" превысит уровень 2,5 по коэффициенту "Чистый долг/EBITDA", совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней. По итогам первого полугодия 2023 года этот коэффициент вырос с 1,1 до 1,9. Садыгов также сообщил, что совет директоров "Газпрома" рассмотрит 19 декабря бюджет на 2024 год.

"Софтлайн" (-2,8%, до 136,36 рубля) объявил итоги вторичного размещения акций: цена размещения составила 140 руб. Доля акций в свободном обращении после SPO возрастет до 17%.

"Мосгорломбард" определился с параметрами первичного размещения: цена установлена на уровне 3,1-3,5 руб. за акцию, инвесторам будет предложена допэмиссия в объеме 322,58 млн бумаг (сбор заявок проводится с 7 по 13 декабря, доля акций в свободном обращении составит до 36%).

Нефть Brent в четверг вечером локально падала ниже $74 за баррель, негативом стали новости о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

В пятницу на рынке акций РФ наметилась коррекция вверх вместе с нефтью (Brent отскочила к $76 за баррель) и на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи поднимался до 3100 пунктов, где встретил сопротивление продавцов, сокращающих риски перед выходными, и скорректировался в район 3080 пунктов. Лидерами роста в пятницу выступили акции "АЛРОСА" (+4,8%) и "Татнефти" (+2,2%).

Вышедшая в США в пятницу ноябрьская статистика с рынка труда показала рост числа рабочих мест на 199 тыс. (ожидалось увеличение на 180 тыс.) и безработицу на уровне 3,7% (ожидалось сохранение показателя на уровне 3,9%).

Нефть в пятницу выросла после 6-дневного снижения - это самый длительный период непрерывного отката котировок с февраля. Фьючерсы завершили в "минусе" седьмую неделю подряд.

В период с 4 по 8 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи хуже рынка выглядели акции ПАО "Россети Сибирь" (-20%), "Русснефти" (-13%), ПАО "Артген" (-10%); лучше рынка оказались бумаги АЛРОСА (+8%), "Распадской" (+5%), АФК "Система" (+4%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде декабря будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent, а также решения по ключевым ставкам Федрезерва США (13 декабря) и Банка России (15 декабря). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3000-3200 пунктов, для индекса РТС - 1000-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".