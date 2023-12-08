Рынок акций РФ в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции, неделю закрыл снижением

Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ в пятницу умеренно скорректировался вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подъем сдерживался выборочными продажами из-за ухода игроков от рисков в преддверии выходных; сильная статистика по рынку труда США вызвала лишь локальную просадку американских фьючерсов, сменившуюся коррекционным ростом. Индекс МосБиржи завершил день у 3080 пунктов после коррекционного скачка днем до 3100 пунктов, лидерами роста выступили акции "АЛРОСА" и "Татнефти", снизились бумаги ВТБ и "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3079,99 пункта (+0,2%, максимум сессии - 3100,22 пункта), индекс РТС - 1054,28 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,8%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,01 рубля (-0,09 рубля), днем курс опускался до 90,9 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-3,7% на фоне роста доллара на 1,6 рубля.

Подорожали в пятницу акции "АЛРОСА" (+4,8%), "Татнефти" (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце недели показал разнонаправленную динамику "фишек". Восстановительная динамика нефтяного сектора была связана с отскоком цен на нефть, которые оттолкнулись от локальных минимумов и вернулись в зону $75-80 за баррель Brent.

В понедельник выхода важной экономической статистики не ожидается. Сбербанк (MOEX: SBER) на старте недели раскроет финансовые результаты по РСБУ за ноябрь, причем показатели могут привлечь внимание рынка после публикации на днях "Стратегии-2026".

В случае продолжения восстановления нефти индекс МосБиржи может компенсировать большую часть недельных потерь. Прогноз по индексу Мосбиржи на 11 декабря - 3025-3150 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, рынок акций РФ снизился вторую неделю подряд, однако индекс МосБиржи пока остается в рамках широкого диапазона 2990-3290 пунктов.

Рынок отыгрывал слабость нефти и возможное повышение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре, которое может усилить переток спроса из рисковых активов в консервативные инструменты. Прошедший "День инвестора" Сбербанка вызвал сдержанно-нейтральную реакцию со стороны инвесторов, которые ожидали услышать о повышении коэффициента дивидендных выплат, однако в текущих условиях менеджмент банка справедливо принял решение не давать подобных обещаний.

Банк России может повысить ставку на 1 п.п. для более уверенного сдерживания инфляции и ее возврата к таргету в 4%. Несмотря на некоторое замедление инфляции, курс рубля показывает тенденцию к ослаблению, поэтому аргументов не повышать ставку у регулятора почти нет.

Статданные по сокращению безработицы в США в ноябре вызвали локальную фиксацию прибыли из-за того, что рынок труда остается сильным, а значит в ближайшей перспективе ФРС США, вероятно, продолжит удерживать ставку на повышенном уровне. Тем не менее, уверенность рынков в том, что со следующего года ставка ФРС пойдет вниз, сохраняется. Согласно динамике фьючерсов на изменение ставки, первое ее снижение ожидается уже в марте 2024 года, отмечает Кирсанова.

Цены на нефть продолжили активно снижаться, так как на рынке сохраняются сигналы уменьшения спроса. На это указывают слабые данные по импорту нефти в Китае, а также рост запасов в США. Однако на этой неделе, по данным Управления энергетической информации Минэнерго США, запасы нефти снизились впервые за последние шесть недель.

Кроме того, рынки разочаровали планы ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в 2024 году. Особенно на фоне рекордных поставок нефти из США, которые пользуются сложившейся ситуацией и наращивают объемы добычи, нивелируя усилия ОПЕК+.

У рубля сохраняются стратегические факторы, которые призваны сдержать его ослабление - жесткая монетарная политика ЦБ РФ, который до конца года может еще раз повысить процентную ставку, и репатриация валютной выручки. Плюс к этому, регулятор временно снял лимиты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ, что также подержит рубль в начале 2024 года, считает Кирсанова.

Портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко также отмечает, что снижение индексов на неделе обязано слабой динамике нефти Brent, которая в последние дни остается ниже $76 за баррель.

На будущей неделе важным событием для мировых рынков станет решение по ставке ФРС США, а также комментарий главы комитета по открытым рынкам Джерома Пауэлла. Оценка состояния американской экономики, и в связи с этим дальнейший курс денежно-кредитной политики ФРС США, окажут влияние на рынки, включая товарный.

Среди основных российских корпоративных событий станет публикация ноябрьской отчетности Сбербанка в понедельник, полагает Власенко.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, акции нефтяников пытались вытянуть вверх за собой весь рынок. Акции "Газпрома" в пятницу скорректировались вниз после роста накануне. Евросоюз намерен разрешить странам самостоятельно принимать решение об отказе от российского газа, а также запретить подключение к европейским газопроводам. Также просели бумаги "Магнита", хотя компания объявила о намерении обновить формат магазинов "У дома". Инициатива может быть перспективной, но потребует определенных инвестиций, что сократит дивидендную базу в краткосрочном периоде, считает аналитик.

Гендиректор "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+1,4%) Сергей Когогин заявил, что компания в текущем году ожидает рекордную прибыль по МСФО. Ранее компания заявляла о потенциальной прибыли в 5 млрд руб.

Нефть в пятницу растет на технических факторах. Котировки снижались семь недель подряд, и вероятность коррекции вверх возросла. Тем более, что рождественское ралли в нефти случается чаще, чем в акциях. Вторым фактором поддержки является ухудшение перспектив возвращения более значимых объемов венесуэльской нефти в связи с претензиями Каракаса на территорию Гайаны. В Венесуэле состоялся референдум, по итогам которого население поддержало идею возвращения исторической территории Гайаны. Кроме того, консолидированная позиция РФ и Саудовской Аравии, которую озвучили лидеры двух стран, может подтолкнуть других членов ОПЕК+ к более строгой дисциплине сокращения добычи в первом квартале 2024 года, считает Кочетков.

Сильная статистика по рынку труда США вызвала локальное снижение американских фондовых фьючерсов, поскольку данные говорят в пользу сохранения жесткой ДКП Федрезерва, однако довольно быстро фьючерсы отыграли потери.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-1,2%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2%).

ВВП Японии в III квартале снизился на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года. Прогноз аналитиков не предполагал пересмотра, сообщает Trading Economics.

Данные о повышении экономики страны во втором квартале также были пересмотрены в сторону ухудшения - до 0,9% с ранее объявленных 1,1%.

Кроме того, днем ранее глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что ситуация, в которой ЦБ приходится осуществлять свою политику, станет более сложной с конца текущего года и в следующем году. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал, что ЦБ может отказаться от политики отрицательных процентных ставок в ближайшее время, возможно, уже на последнем заседании в этом году.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось на 199 тыс. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает Trading Economics.

Тем временем уровень безработицы в США в ноябре снизился до 3,7% с 3,9% месяцем ранее, обновив минимум с июля. Аналитики не ожидали изменения показателя.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены корректируются вверх, но завершают неделю в "минусе" на опасениях снижения спроса из-за слабого экономического роста в Китае и спада промышленной активности на Западе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,09 за баррель (+2,8% и -0,3% накануне), январская цена WTI - $71,36 за баррель (+2,9% и -0,1% в четверг).

Brent и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного снижения котировок с февраля, отмечает Market Watch. Цены находятся на минимумах с июня.

Фьючерсы завершают в "минусе" седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли порядка 5%.

При этом трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи ОПЕК+ в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+21,7%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+16,1%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+13,9%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+11,3%), бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+5,6%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+5,4%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+4%).

Подешевели акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,2%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-3,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-3,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,8%), расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,69 млрд рублей (из них 8,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,93 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,47 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").