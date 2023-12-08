Рубль может укрепиться до 85 руб./$1 в 1К24 - SberCIB

Рубль может укрепиться до 85 руб./$1 в I квартале 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"В первом квартале рубль может укрепиться до 85 руб./$1, однако более значительного усиления российской валюты мы не ожидаем. Дело в том, что в условиях более крепкого рубля указ об обязательной продаже валютной выручки, вероятно, не будет продлен, поскольку в этом случае бюджетные доходы сократятся. В связи с этим мы сохраняем прогноз на следующий год по паре USD/RUB на уровне 90 руб./$1 и ожидаем, что рубль вернется к этой отметке во II квартале 2024 года", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.