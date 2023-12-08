Котировки акций AMD и Broadcom обладают потенциалом роста в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Advanced Micro Devices (AMD) и Broadcom обладают потенциалом роста в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Стоимость акций Advanced Micro Devices в четверг подскочила на 9,9% на фоне презентации новых процессоров MI300 и MI300x для работы с искусственным интеллектом и существенного повышения компанией прогноза по емкости рынка на 2027 год. Вывод новых процессоров на рынок благоприятно отразится на финансовых результатах эмитента и, как следствие, поддержит котировки, - указывают эксперты в комментарии. - Рыночная капитализация Broadcom в четверг увеличилась на 2%. Хотя отчетность за 4К23 не содержала значимых сюрпризов, приобретение VMware позволило менеджменту спрогнозировать выручку в 2024 год на уровне $50 млрд, что на 13% выше ожиданий рынка. Мы считаем, позитив от новости отыгран не до конца, и цене бумаги еще есть куда расти".

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