Цена нефти еще может упасть до $73/барр. в декабре - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent могут снизиться еще до $73 за баррель в декабре, однако с затем возможно начало роста в область $80 за баррель, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Цена нефти марки Brent опускается уже седьмую неделю подряд, подешевев на 16%. Напомним, что снижение в декабре 2018 года после решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти сменилось ростом выше $60 за баррель в феврале 2019 года. Причины паденияи тогда, и сейчас, хотя и имеют ряд различий, но в целом похожи. Основная - избыточное предложение от стран, не входящих в альянс ОПЕК+, и прежде всего, от США: Минэнерго страны прогнозирует, что по итогам 2023 года добыча будет на уровне 12,8 млн баррелей в день. В 2018 году страны Запада намеревались перейти на "зеленую энергетику" уже к 2030 году. Но сегодня весь мир осознал, что не стоит пренебрегать традиционными углеводородами, поэтому США пытаются увеличить добычу, чтобы удовлетворить возросший спрос. Однако стагнация экономики еврозоны и Японии, а также недавно начавшееся в Китае замедление спроса на американскую нефть способствуют профициту рынка. По оценке ОПЕК, он составляет около 400 тыс. баррелей/сутки. В организации уже не исключают, что этой зимой ОПЕК+ может принять решение о сокращении добычи нефти, если ценам будет угрожать дальнейшее снижение, - отмечает эксперт в обзоре. - Скорее всего, такие решения потребуются, и вероятно, что ОПЕК+ соберется на очередную встречу уже в начале 2024 года. Возможно, что с рынка альянсу придется убирать дополнительно 300-400 тыс. баррелей/сутки. Цена нефти марки Brent в декабре может упасть еще до $73 за баррель, однако с этого уровня может начаться рост в область $80 за баррель".

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