Рубль днем в пятницу укрепляется к основным валютам на фоне дорожающей нефти и перед выходными днями

Москва. 8 декабря. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне укрепления цен на нефть и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 91,08 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,02 рубля ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,24 руб./EUR1, подешевев на 1,2 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,09 рубля, до 94,3 руб. Курс китайского юаня снизился на 15,2 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам в ходе дневных торгов пятницы перед выходными днями и с учетом позитивной динамики цен на нефть. Участники торгов продолжают ориентироваться на заявления российских официальных лиц и данные статистики.

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году. Путин сказал об этом по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.

Оснований для значимого укрепления или ослабления рубля нет, до конца 2023 года курс будет в районе 90 рублей за доллар США, сообщил в четверг журналистам президент - председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного ВТБ.

Укрепление курса рубля некоторое время назад он объяснил ростом ключевой ставки и введением требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. "Мне кажется, что курс ослаб после того, как эти меры отработали, и дальше он начал немножко проседать. Но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, честно говоря, будет в районе - 90-90+ рублей", - отметил глава ВТБ.

Президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф тоже считает, что фундаментальный уровень курса составляет примерно 90 рублей за доллар. "Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб (относительно текущих уровней - ИФ)", - ранее на неделе сообщил он журналистам.

Доходы федерального бюджета РФ в ноябре 2023 года снизились к октябрю на фоне неблагоприятной конъюнктуры сырьевых рынков, следует из данных Минфина.

Как сообщило ведомство в пятницу утром, за январь-ноябрь в федеральный бюджет поступило 25,963 трлн руб., на 4,8% больше, чем год назад. Показатели за конкретный месяц Минфин не приводит, за январь-октябрь доходы составили 23,107 трлн руб., следовательно, за ноябрь - около 2,85 трлн рублей. В октябре федеральный бюджет, исходя из ранее публиковавшихся Минфином накопленных с начала года данных, получил порядка 3,37 трлн руб. доходов.

Нефтегазовые доходы составили за 11 месяцев 8,226 трлн руб., исходя из данных за 10 месяцев (7,21 трлн руб.), в ноябре этот показатель равнялся чуть больше 1 трлн руб. В октябре аналогичные расчеты дают оценку нефтегазовых поступлений в более чем 1,6 трлн руб.

Как сообщал ранее Минфин, средняя цена нефти Urals составила в октябре $81,52 за баррель, а в ноябре - $72,84.

Показатель дефицита федерального бюджета за январь-ноябрь уже известен: в четверг на форуме ВТБ "Россия зовет!" его назвал президент Владимир Путин (878 млрд руб., 0,5% ВВП - те же цифры в пятничной сводке Минфина).

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

Рубль, скорее всего, вернется в диапазон 85-90 руб./$1 и удержится в нем до конца текущего года, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

По мере приближения заседания Банка России 15 декабря эксперт ждет развития тенденции к укреплению. "Согласно обзору рисков финансовых рынков, опубликованному в четверг ЦБ РФ, можно выделить следующее: во-первых, экспортеры в ноябре нарастили продажу иностранной валюты до $13,9 млрд (с $12,5 млрд в октябре); во-вторых, доля чистых продаж валюты в валютной выручке крупнейших экспортеров продолжила расти и достигла 91% в октябре против 77% в сентябре. Улучшение внешнего фона также способствует укреплению рубля, в первую очередь - стабилизация ситуации на рынке нефти, где Brent торгуется выше $75/барр.", - пишет Локтюхов.

Отметил эксперт банка и поддерживающие рубль заявления Владимира Путина о дефиците федерального бюджета РФ за 11 месяцев года в размере всего 0,5% ВВП при профиците консолидированного бюджета.

Курс рубля, скорее всего, стабилизируется у отметки 92 руб./$1 в пятницу, а нефть продолжит торговаться в интервале $74-75 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в четверг утром дешевел до 93,5 руб./$1, однако позднее экспортеры, по всей видимости, нарастили продажи валюты, и он восстановился до 92,2 руб./$1, - напоминают эксперты. - Кроме того, нефть немного отыграла потери. В этих условиях рубль сегодня останется около 92 руб./$1".

Баррель Brent в четверг подешевел на $0,25 до $74,05. По мнению аналитиков, значимых новостей по рынку нефти не было, котировки остаются под давлением на фоне избытка предложения после встречи ОПЕК+. В центре внимания будет статистика по рынку труда в США. В SberCIB ожидают, что нефть продолжит торговаться в интервале $74-75 за баррель.

Подъем цен на нефть ускорился днем в пятницу, но котировки все равно завершают очередную неделю в минусе.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,7% - до $75,3 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,67% и составили $70,49 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели по итогам шестой сессии подряд, чего не наблюдалось с февраля. Фьючерсы на обе марки находятся на минимумах с июня и завершают в минусе седьмую неделю подряд.

Основными негативными факторами для нефтяного рынка стали рост предложения топлива в США и сомнения в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами ОПЕК+, будут соблюдаться в полной мере.