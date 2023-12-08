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08 декабря 2023 года 14:52

"Бычий" тренд в целом остается преобладающим для золота - "Финам"

"Бычий" тренд в целом остается преобладающим для золота на рынке, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Цена на золото за неделю протестировала свой исторический максимум на отметке $2148,99 за тройскую унцию, после чего последовала глубокая коррекция вниз. Однако "бычий" тренд остается преобладающим на рынке. "Огоньку" в пятницу днем добавят данные по рынку труда США. Уровень безработицы и Nonfarm будут опубликованы последний раз в уходящем году и могут стать финальным важнейшим ориентиром для ФРС перед принятием решения по ставке в среду на следующей неделе, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Технически цена на золото оттолкнулась от уровня коррекции Фибоначчи (отметка $2026,7) и продолжила движение наверх. Ближайший уровень сопротивления, который предстоит преодолеть "быкам", находится на $2074,7 за тройскую унцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ


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