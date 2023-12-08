ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании в декабре - Росбанк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% на заседании в декабре, полагают аналитики Росбанка.

"Мы меняем местами "базовый" и "рисковый" сценарии на ближайшее заседание ЦБ, ожидая, что регулятор повысит ключевую ставку до 16% годовых (прежний прогноз - сохранение индикатора на уровне 15% годовых), - пишут эксперты. - Мы допускаем, что на решение регулятора будут давить: неочевидное и неустойчивое замедление инфляции в ответ на повышение ставки в июле-октябре; по-прежнему сильная динамика экономической активности; пестрый набор рисков 2024 года, которые пока не могут быть оцифрованы (бюджет, курс рубля, параметры льготных кредитных программ и проч.); ожидания роста ключевой ставки в консенсусе экономистов и ставках денежного рынка".

По мнению аналитиков Росбанка, в следующем году аккуратное смягчение ДКП темпом по 100 б.п. все еще выглядит достижимым со II квартала, прогнозная ключевая ставка на конец 2024 года - 12% годовых.

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