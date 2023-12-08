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Главная / Мнения аналитиков / SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Эталона"
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08 декабря 2023 года 13:25
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Эталона"
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГК "Эталон" в ожидании значительного замедления роста продаж жилья в 2024 году, сообщается в комментарии SberCIB Investment Research. "ГК "Эталон" опубликовала рекордные операционные результаты за ноябрь 2023 года. Не исключено, что результаты компании по итогам года превысят наш прогноз, - отмечают аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалев. - Опубликованные показатели должны поддержать котировки компании. Дополнительный фактор, который может реализоваться в начале 2024 года, - это редомициляция и последующее возобновление дивидендных выплат. По нашей оценке, объем дивидендов может составить около 3,6 млрд руб., что соответствует примерно 9,39 руб. на акцию (при доходности 12,7% исходя из котировок вчерашнего закрытия)". При этом в 2024 году эксперты ожидают значительного замедления роста продаж в физическом выражении - до 10% г/г (с 50% г/г в 2023 году). "Это связано с тем, что мы прогнозируем снижение продаж на первичном рынке жилья в следующем году на 8% г/г", - уточняют аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭТАЛОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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