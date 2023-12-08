Рубль вернётся в диапазон 85-90 руб./$1 и удержится в нем до конца года - ПСБ

Рубль, скорее всего, вернётся в диапазон 85-90 руб./$1 и удержится в нем до конца текущего года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

По мере приближения заседания Банка России 15 декабря эксперт ждет развития тенденции к укреплению. "Согласно обзору рисков финансовых рынков, опубликованному в четверг ЦБ РФ, можно выделить следующее: во-первых, экспортёры в ноябре нарастили продажу иностранной валюты до $13,9 млрд (с $12,5 млрд в октябре); во-вторых, доля чистых продаж валюты в валютной выручке крупнейших экспортёров продолжила расти и достигла 91% в октябре против 77% в сентябре. Улучшение внешнего фона также способствует укреплению рубля, в первую очередь - стабилизация ситуации на рынке нефти, где Brent торгуется выше $75/барр.", - пишет Локтюхов.

Отметил эксперт банка и поддерживающие рубль заявления Владимира Путина о дефиците федерального бюджета РФ за 11 месяцев года в размере всего 0,5% ВВП при профиците консолидированного бюджета.

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