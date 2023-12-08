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08 декабря 2023 года 12:10

Инвесторам пока стоит сохранять защитную позицию в ОФЗ через флоатеры - ПСБ

Инвесторам пока стоит по-прежнему сохранять защитную позицию по портфелю рублевых гособлигаций через флоатеры, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Коррекция ОФЗ продолжилась, и кривая госбумаг выросла в четверг в среднем на 5 б.п., несмотря на укрепление рубля. Инвесторы ожидают повышение ключевой ставки Банка России на заседании 15 декабря. Рекомендуем сохранять защитную позицию по портфелю госбумаг через флоатеры, которые позволят получать повышенную доходность на протяжении четырех-шести месяцев. Покупку госбумаг с фиксированным купоном рекомендуем по факту решения регулятора", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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