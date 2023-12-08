.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвесторам пока стоит сохранять защитную позицию в ОФЗ через флоатеры - ПСБ
.
08 декабря 2023 года 12:10
Инвесторам пока стоит сохранять защитную позицию в ОФЗ через флоатеры - ПСБ
Инвесторам пока стоит по-прежнему сохранять защитную позицию по портфелю рублевых гособлигаций через флоатеры, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Коррекция ОФЗ продолжилась, и кривая госбумаг выросла в четверг в среднем на 5 б.п., несмотря на укрепление рубля. Инвесторы ожидают повышение ключевой ставки Банка России на заседании 15 декабря. Рекомендуем сохранять защитную позицию по портфелю госбумаг через флоатеры, которые позволят получать повышенную доходность на протяжении четырех-шести месяцев. Покупку госбумаг с фиксированным купоном рекомендуем по факту решения регулятора", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
.
08 декабря 2023 года 15:13
Аналитики SberCIB Investment Research прогнозируют коррекцию вниз российского фондового рынка в конце текущего года и в первом полугодии следующего на фоне роста доходностей ОФЗ и "навеса" акций после редомициляции некоторых компаний, сообщается в материале инвестбанка. "Однако во 2П24 мы... читать дальше
.08 декабря 2023 года 14:52
"Бычий" тренд в целом остается преобладающим для золота на рынке, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Цена на золото за неделю протестировала свой исторический максимум на отметке $2148,99 за тройскую унцию, после чего последовала глубокая коррекция вниз. Однако "бычий" тренд остается... читать дальше
.08 декабря 2023 года 14:31
S&P 500 склонен к развитию восходящего движения до конца года, но оно будет менее равномерным, чем последовательное ралли ноября, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. Эксперт полагает, что предстоящая сессия на рынке акций США пройдет в условиях повышенной... читать дальше
.08 декабря 2023 года 14:11
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают краткосрочную торговую идею "Лонг TCS Group", открытую 31 октября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем нашу топ-идею "Лонг TCS Group" и ждем дальнейшего ререйтинга на 10% к концу января после рекордных результатов за... читать дальше
.08 декабря 2023 года 13:50
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 16% на заседании в декабре, полагают аналитики Росбанка. "Мы меняем местами "базовый" и "рисковый" сценарии на ближайшее заседание ЦБ, ожидая, что регулятор повысит ключевую ставку до 16% годовых (прежний прогноз - сохранение индикатора на... читать дальше
.08 декабря 2023 года 13:25
SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГК "Эталон" в ожидании значительного замедления роста продаж жилья в 2024 году, сообщается в комментарии SberCIB Investment Research. "ГК "Эталон" опубликовала рекордные операционные результаты за ноябрь 2023 года. Не исключено, что результаты... читать дальше
.08 декабря 2023 года 12:58
Рубль, скорее всего, вернётся в диапазон 85-90 руб./$1 и удержится в нем до конца текущего года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. По мере приближения заседания Банка России 15 декабря эксперт ждет развития тенденции к укреплению. "Согласно обзору рисков финансовых рынков,... читать дальше
.08 декабря 2023 года 12:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $156 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,92%, стоп-приказ: $126,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания предоставит ИИ-бота Gemini,... читать дальше
.08 декабря 2023 года 11:46
вестиционный банк "Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Alphabet Inc. на фоне новости о разработанной компанией новой системе искусственного интеллекта, которая превосходит по мощности все существующие на рынке аналоги, включая ChatGPT от OpenAI (ожидается, что в начале следующего... читать дальше
.08 декабря 2023 года 11:34
Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $75 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3090 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" и "Норникеля". читать дальше
.08 декабря 2023 года 11:24
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 21000 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста около 25% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за 9М23 (915... читать дальше
.08 декабря 2023 года 11:08
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из РФ и США: - ИПЦ в России за ноябрь; - Отчет по рынку труда США за ноябрь; - Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского... читать дальше
.08 декабря 2023 года 10:46
Индекс Мосбиржи не выйдет из диапазона 3000-3300 пунктов в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Индекс Мосбиржи в четверг поддержали акции "Газпрома". В пятницу складывается неопределенная ситуация: укрепление рубля, начавшееся в четверг,... читать дальше
.08 декабря 2023 года 10:29
Валютная пара доллар/рубль, вероятно, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 90,5-91,5 руб./$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Утром пятницы доллар пытается уйти под отметку 92 руб./$1, в том числе и при поддержке... читать дальше
.08 декабря 2023 года 10:13
Курс рубля, скорее всего, стабилизируется у отметки 92 руб./$1 в пятницу, а нефть продолжит торговаться в интервале $74-75 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль в четверг утром дешевел до 93,5 руб./$1, однако позднее экспортеры, по всей видимости, нарастили... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.