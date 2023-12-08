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08 декабря 2023 года 11:34

Рынок акций РФ утром превысил 3090п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти, лидирует АЛРОСА

Москва. 8 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $75 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3090 пунктов во главе с бумагами "АЛРОСА" и "Норникеля".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3093,26 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1060,58 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 91,9 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,1%), "Норникеля" (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в конце недели рубль и нефть укрепляются, что оказывает поддержку котировкам нефтяных компаний. В то же время перед выходными некоторые инвесторы предпочтут закрыть часть позиций для купирования рисков.

"Мы сохраняем наш краткосрочный прогноз по индексу МосБиржи - 3000-3300 пунктов. В США в пятницу вероятен рост волатильности на фоне публикации данных с рынка труда (уровень безработицы). При этом по ключевым индексам чувствуется серьезная перекупленность, что также будет оказывать давление на рынок", - отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, отскок в нефти поддерживает в пятницу рынок акций РФ.

"Нефть пытается сократить потери на финише седьмой недели снижения. Индексы Китая подросли в надежде на снижение ставки Народного Банка и новых стимулов правительства. Иена резко укрепилась, что провалило японские индексы. Для внешних рынков главным событием будет публикация статистики по рынку труда США. Однако для российских акций утренний расклад по активам предполагает отскок в нефтяных бумагах, что может способствовать сокращению недельных потерь по индексам", - считает аналитик.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, несмотря на коррекцию рынка акций в пятницу от локальных минимумов, неделя завершается со среднесрочным "медвежьим" сигналом. В пятницу в центре внимания окажется Polymetal и перспективы сохранения его листинга на Мосбирже. Данные по потребительской инфляции в России за ноябрь при этом, скорее всего, укажут на актуальность еще одного повышения процентной ставки ЦБ РФ в этом году.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу может подняться к отметке 3100 пунктов. Вполне вероятно, что российский рынок нащупал локальный минимум после того, как индекс достиг уровня 3050 пунктов. Кроме того, цены на нефть в пятницу растут, котировки Brent поднялись выше $75 за баррель. В целом инвесторы готовы вернуться к покупкам при наличии любых позитивных факторов.

Накануне рынок порадовали акции "Газпрома", подорожавшие на фоне комментариев зампредседателя правления Фамила Садыгова о том, что возможное изменение долговых метрик не скажется на дивидендах компании, отметил аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), слабо "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1%), но просели американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,3%).

ВВП Японии в III квартале снизился на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года. Прогноз аналитиков не предполагал пересмотра, сообщает Trading Economics.

Данные о повышении экономики страны во втором квартале также были пересмотрены в сторону ухудшения - до 0,9% с ранее объявленных 1,1%.

Кроме того, днем ранее глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что ситуация, в которой ЦБ приходится осуществлять свою политику, станет более сложной с конца текущего года и в следующем году. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал, что ЦБ может отказаться от политики отрицательных процентных ставок в ближайшее время, возможно, уже на последнем заседании в этом году.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего окончательные данные. Инфляция замедлилась по сравнению с 3% в октябре и обновила минимум с июня 2021 года. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Участники рынка ждут выхода в пятницу в 16:30 МСК данных о состоянии американского рынка труда за ноябрь. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

Ранее отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 130 тыс.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх, но завершают неделю в "минусе" на опасениях снижения спроса из-за слабого экономического роста в Китае и спада промышленной активности на Западе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $75,35 за баррель (+1,8% и -0,3% накануне), январская цена WTI - $70,55 за баррель (+1,8% и -0,1% в четверг).

Brent и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного снижения котировок с февраля, отмечает Market Watch. Цены находятся на минимумах с июня.

Фьючерсы завершают в "минусе" седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли порядка 5%.

При этом трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи ОПЕК+ в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+12,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+10,5%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+8,8%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+6,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4%).

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,6%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,37 млрд рублей (из них 2,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 820,56 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 565,35 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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