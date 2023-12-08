"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Норильского никеля" с целевой ценой 21000 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста около 25% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за 9М23 (915 руб./акция) и сплит акций 1:100, сообщила компания. Дивидендная доходность по итогам года может составить до 9,5% при выплате 90-100% денежного потока. Ранее мы оценивали дивиденды в 75-80% свободного денежного потока за 9М23 (доходность на дату объявления 5,1%), дробление акций даст рост базы инвесторов и соответственно ликвидности. Наша рекомендация по-прежнему "держать", так как бумага имеет ограниченный потенциал, поскольку торгуется с высокими мультипликаторами", - отмечают аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.