Индекс Мосбиржи не выйдет из диапазона 3000-3300п в краткосрочной перспективе - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи не выйдет из диапазона 3000-3300 пунктов в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Индекс Мосбиржи в четверг поддержали акции "Газпрома". В пятницу складывается неопределенная ситуация: укрепление рубля, начавшееся в четверг, продолжается на утренней сессии - доллар США пока теряет 0,17%. Вместе с тем нефть с утра показывает серьезный рост (1,6%), что может поддержать котировки нефтяных компаний. В то же время наступила пятница, а значит, некоторые инвесторы предпочтут закрыть часть позиций для купирования рисков перед выходными. Мы сохраняем наш краткосрочный прогноз по индексу - 3000-3300 пунктов", - пишет эксперт.

По мнению Буянова, в США вероятен рост волатильности - будут опубликованы данные с рынка труда (уровень безработицы). При этом по ключевым индексам чувствуется серьезная перекупленность, что также будет оказывать давление на рынок.

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