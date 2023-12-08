Дивдоходность акций Газпрома за 2023г может составить 12% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам 2023 года может составить 12%, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в четверг в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!" сообщил, что изменение долговых метрик не должно повлиять на дивидендные рекомендации. Согласно дивполитике эмитента, если коэффициент "чистый долг/EBITDA" превышает 2,5, то размер дивидендов может быть уменьшен. По итогам I полугодия 2023 года этот коэффициент вырос с 1,1 до 1,9. Мы ориентируемся, что по итогам текущего года "Газпром" выплатит 20 рублей на акцию, доходность - 12%", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.