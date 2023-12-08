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08 декабря 2023 года 09:10

Brent - $75,19 за баррель

Уолл-стрит завершила ростом торги в четверг. Рынок акций Японии снижается в пятницу, остальная Азия торгуется в плюсе. Цены на нефть повышаются в пятницу утром, но завершают неделю в минусе.

Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративные новости.

В четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 220 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 222 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Участники рынка ждут данных о состоянии американского рынка труда за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

Ранее отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 130 тыс.

"Мы видели довольно слабый отчет от ADP, и мне кажется, что в целом ожидания рынка ниже, чем консенсус-прогнозы, - отметил портфельный управляющий в RIA Advisors Майкл Лейбович. - Также рынок ждет, что Федрезерв больше не будет повышать ставки и в целом близок к их снижению".

Котировки бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подскочили на 5,3% и 9,9% соответственно после того, как Google (входит в Alphabet) представила модель искусственного интеллекта Gemini.

Акции Dollar General (SPB: DG) подешевели на 1,2%. Американский оператор сети дисконтных магазинов в третьем финансовом квартале сократил чистую прибыль и увеличил выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Цена бумаг JetBlue Airways Corp. взлетела на 15%. Американская авиакомпания повысила прогнозы для ключевых показателей на четвертый квартал и год в целом на фоне активного спроса на авиаперелеты.

Капитализация фармкомпании Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) выросла на 0,6%. Компания увеличила размер многолетней программы обратного выкупа акций на $3 млрд, а также сообщила о повышении квартальных дивидендов на 5,3% - до $0,6 с $0,57 на акцию.

Рыночная стоимость Northrop Grumman Corp. (SPB: NOC) снизилась на 0,6%. Военно-промышленная компания направит $2,5 млрд на обратный выкуп акций в дополнение к объявленной ранее программе buyback.

Акции Brown-Forman (SPB: BF.B) поднялись в цене на 1%. Производитель виски Jack Daniel''s и бурбона Woodford Reserve во втором квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 6,6%, однако выручка не оправдала консенсус-прогноз.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 36117,38 пункта. Лидером роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали бумаги Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подорожавшие на 7,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,8% - до 4585,59 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,37% и составил 14339,99 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показывают положительную динамику, за исключением японского рынка акций.

Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%.

ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года. Прогноз аналитиков не предполагал пересмотра, сообщает Trading Economics.

Данные о повышении экономики страны во втором квартале также были пересмотрены в сторону ухудшения - до 0,9% с ранее объявленных 1,1%.

Кроме того, днем ранее глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что ситуация, в которой ЦБ приходится осуществлять свою политику, станет более сложной с конца текущего года и в следующем году. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал, что ЦБ может отказаться от политики отрицательных процентных ставок в ближайшее время, возможно, уже на последнем заседании в этом году.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК уменьшился на 1,9%.

Снижаются котировки акций автопроизводителей Nissan Motor и Toyota Motor - на 2,3% и 4,5% соответственно, страховщика Dai-ichi Life Holdings Inc. - на 4,7%, ритейлеров Seven & I Holdings Co. и Fast Retailing - на 0,6% и 3% соответственно.

Также дешевеют бумаги технологических компаний, в том числе Advantest - на 0,3%, Tokyo Electron - на 1%, Keyence - на 1,6%, SoftBank Group - на 0,7%, Disco Corp. - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

На Гонконгской фондовой бирже лидерами повышения выступают акции чипмейкера Sunny Optical Technology Group, подорожавшие на 4,7%, пивоваренной China Resources Beer - на 3,3%, страховщика AIA - на 2,9%, операторов казино Galaxy Entertainment Group и Sands China (SPB: 1928) - на 2% и 1,4%, производителя компьютеров Lenovo - на 1,8%, нефтяной CNOOC - на 1,4%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 1,4%.

Между тем цена бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) опустилась на 0,1%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК повысился на 1,1%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1,7%, сталелитейной Posco - на 4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Наиболее значительный подъем котировок показывают акции Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, - на 15,2% и нефтепроизводителя Santos - на 6,2%.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,7% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на опасениях снижения спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $75,19 за баррель, что на $1,14 (1,54%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов опустилась на $0,25 (0,3%), до $74,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,43%), до $70,33 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,04 (менее 0,1%), до $69,34 за баррель.

Как Brent, так и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного снижения котировок с февраля, отмечает Market Watch. Цены находятся на минимумах с июня.

Фьючерсы завершают в минусе седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли порядка 5%.

"Перспективы спроса выглядят слабыми, - отмечает аналитик Kotak Securities в Мумбае Равинда Рао. - Экономический рост в Китае пока не смог набрать силу, в то время как на Западе мы видим продолжающийся спад промышленной активности".

При этом трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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