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08 декабря 2023 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе очередной волны ослабления курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративные новости. В четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 220 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 222 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Участники рынка ждут данных о состоянии американского рынка труда за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%. Ранее отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 130 тыс.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показывают положительную динамику, за исключением японского рынка акций. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК вырос на 1,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Экономика Японии в III квартале снизилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года. Прогноз аналитиков не предполагал пересмотра. Данные о повышении экономики страны во втором квартале также были пересмотрены в сторону ухудшения - до 0,9% с ранее объявленных 1,1%. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть заметно повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на опасениях снижения спроса. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $75,54 за баррель, что на 2% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов опустилась на 0,3%, до $74,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,93%, до $70,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,04 (менее 0,1%), до $69,34 за баррель.

Как Brent, так и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного снижения котировок с февраля. Фьючерсы завершают в минусе седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли порядка 5%. "Перспективы спроса выглядят слабыми, - отмечает аналитик Kotak Securities в Мумбае Равинда Рао. - Экономический рост в Китае пока не смог набрать силу, в то время как на Западе мы видим продолжающийся спад промышленной активности". При этом трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в I квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами ОПЕК+, будут соблюдаться в полной мере.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 декабря снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,291 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,387 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,05% и составил 105,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 861,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (+0,4%), "РЖД-001P-02R" (+0,33%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,68%), "МТС-001P-23" (-0,61%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЭР-Телеком Холдинг" завершило размещение облигаций серии ПБО-02-05 со сроком обращения 1,25 года объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,9% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,76% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 003Б-01 объемом 150 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за час без премаркетинга. Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей. Таким образом, размещены 30 тыс. облигаций выпуска. Ставка 1-10-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. По выпуску объявлены call-опционы с периодичностью 5 лет. В том случае, если облигации не будут погашены через 5 лет, ставка последующих 10-ти купонов будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ, плюс 2,5% годовых, плюс надбавка step-up (step-up для первого call-опциона равна 0,5%, для второго и последующих - 0,95%). Выпуск размещен в рамках третьей программы бессрочных бондов "Газпром капитала" серии 003Б объемом 500 млрд рублей.

Россельхозбанк (РСХБ) 8 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на полугодовые облигации серии БO-10К-002P объемом 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 12 декабря.

ООО "МСБ-лизинг" 8 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов составит 18% годовых, 13-24-го купонов - 17% годовых, 25-36-го купонов - 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,333% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-35-го купонов, еще 3,343% от номинала - в дату окончания 36-го купонного периода.

ООО "ИЭК Холдинг" увеличило ориентир ставки 1-го купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до "не выше 16,5% годовых" с "не выше 16% годовых". Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере "не выше 17,81% годовых". Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Техразмещение запланировано на 15 декабря.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 15-16-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 7% годовых. Десятилетний выпуск на 30 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года по ставке 9,39% годовых. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску 20 декабря предстоит исполнение оферты.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 30-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 12,82% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 1,7 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ООО "Феррони" установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45-го купонов.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" выкупило по оферте 6 млн 889 тыс. 107 облигаций серии БО-04, или 98,4% эмиссии. "Россети" (MOEX: FEES) разместили выпуск БО-04 объемом 7 млрд рублей сроком обращения 35 лет в декабре 2017 года по ставке квартального купона 7,6% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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