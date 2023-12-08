Вероятна боковая консолидация курса рубля около или чуть выше 90 руб./$1 в декабре - БКС Экспресс

Вероятен сценарий боковой консолидации курса пары доллар/рубль около или чуть выше отметки 90 руб./$1 в текущем месяце, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Фаза ослабления рубля остановилась. Пара USD/RUB в четверг откатилась обратно к 92 руб./$1 вместе с торможением распродаж в нефти. В базовом сценарии не ожидается какого-то сильного устойчивого тренда по доллару в декабре. Наоборот, вероятен сценарий боковой консолидации около или чуть выше отметки 90 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии.

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