Фундаментальная оценка акций Газпрома остается негативной - "Мои Инвестиции"

Фундаментальная оценка акций "Газпрома" остается негативной, дивидендная доходность акций эмитента по итогам 2023 года может составить 12,6%, сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрия Лукашова.

"Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в четверг в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!" сообщил журналистам, что компания будет строго следовать дивидендной политике, а возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложения менеджмента эмитента по дивидендам. Напомним, что дивидендная политика компании предусматривает, что в случае если величина показателя Чистый долг (скорректированный) / Приведенный показатель EBITDA по итогам года превышает 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении размера дивидендных выплат. По нашим оценкам, если показатель Чистый долг / EBITDA "Газпрома" не выйдет за рамки диапазона в 2,5x, эмитент по итогам 2023 года может выплатить дивиденд порядка 20,7 руб. на акцию (12,6% дивидендная доходность), - указывает эксперт. - Несмотря на эту положительную для акционеров новость, фундаментально мы продолжаем придерживаться негативного взгляда на акции компании. На фоне потери экспортного рынка Европы и снижения цен на газ прибыль и прибыльность "Газпрома" будут продолжать снижаться, что будет негативно влиять на дивиденды и на объем долговой нагрузки компании, по нашим оценкам, который продолжит расти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.