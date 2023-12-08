Нефтяные цены ищут новые справедливые уровни - БКС Экспресс

Цены на нефть ищут новые справедливые уровни, тревожные признаки говорят об охлаждении спроса, сообщается в обзоре аналитиков БКС Экспресс.

"Ближний контракт на нефть марки Brent впервые с июня оказался в состоянии контанго к шестимесячному фьючерсу, указывая на возможный избыток поставок в текущем моменте. Внимание приковано к экономическим перспективам США и Китая, где наблюдаются признаки охлаждения. Запасы в США растут семь из девяти последних недель. С конца сентября запасы сырой нефти прибавили почти 30 млн баррелей. При этом добыча остается вблизи исторических максимумов (на уровне 13,1 млн баррелей/сутки). Импорт сырой нефти Китаем в ноябре сократился на 10,4% к октябрьским уровням и оказался на минимумах за четыре месяца. К ноябрю 2022 года снижение составило 9,3%. В абсолютном выражении Китай импортировал всего 10,3 млн баррелей/сутки против 11,5 млн баррелей/сутки месяцем ранее", - отмечают эксперты.

"Все это - тревожные признаки, которые говорят об охлаждении спроса. Это ярко контрастирует с теми прогнозами, которые давали аналитические дома в III квартале, предсказывая глубокий дефицит до конца года. При этом страны ОПЕК+ пока не смогли внушить рынку уверенность, что готовы даже в таком сценарии дать ценам необходимую поддержку. На заседании 30 ноября были приняты исключительно добровольные сокращения, в полном исполнении которых рынок сомневается, - указывают аналитики портала. - В ходе визита российского президента на Ближний Восток лидеры ОПЕК+ подтвердили приверженность договоренностям и заявили о намерении продолжать сотрудничество".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром демонстрирует осторожное восстановление. Перед выходными закрытие "шортов" и попытки выкупа просадки спекулянтами могут поддержать инструмент. На следующей неделе участники рынка будут взвешивать эффект от грядущего заседания ФРС США. В начале недели динамика может иметь нейтральный характер, если не появится новых значимых событий", - отмечают в БКС Экспресс.

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