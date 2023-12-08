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08 декабря 2023 года 09:00

Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 8 декабря. Доллар США и юань едва заметно растут на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1675 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,79 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 12,8665 руб.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях разнонаправленных факторов: с одной стороны, поддержку ему оказывает вернувшаяся к росту нефть и в целом позитивная динамика на мировых рынках капитала. Также нацвалюту поддерживает новостной фон по статистике, включая данные о состоянии российского бюджета. При этом на рубль давят такие факторы, как сильное положение доллара на глобальном рынке, сообщения о планах по введению новых санкций в отношении российских алмазов, спрос на валюту со стороны физлиц в преддверии новогодних каникул.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,31 за баррель, что на 1,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,44 за баррель, что на 1,59% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Позитивное влияние на участников торгов произвели некоторые свежие данные российский статистики, включая данные о состоянии бюджета, а также ряд заявлений официальных лиц РФ.

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре исполнен с дефицитом на уровне около 0,5% ВВП, консолидированный бюджет за этот период был профицитным, сообщил президент РФ Владимир Путин. "То есть в целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном здоровом состоянии", - отметил президент.

Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу иностранной валюты до $13,9 млрд с $12,5 млрд, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративные новости.

Участники рынка ждут данных о состоянии американского рынка труда за ноябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

Ранее отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 130 тыс.

"Мы видели довольно слабый отчет от ADP, и мне кажется, что в целом ожидания рынка ниже, чем консенсус-прогнозы, - отметил портфельный управляющий в RIA Advisors Майкл Лейбович. - Также рынок ждет, что Федрезерв больше не будет повышать ставки и в целом близок к их снижению".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 теряет 1,66%, китайский CSI 300 растет на 0,43%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,08%, южнокорейский Kospi подрастает на 0,79%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,23%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,01%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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