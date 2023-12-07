Рубль по итогам четверга ускорил темпы роста к основным валютам благодаря позитивным новостям

Москва. 7 декабря. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль вырос к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх после падения накануне благодаря поддержке новостного фона.

Курс доллара США составил 92,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 72 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 93,56 руб. впервые с 3 ноября. Евро к этому времени стоил 99,44 руб./EUR1, подешевев на 71,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 71,78 копейки, до 95,4 руб. Курс китайского юаня снизился на 9,4 копейки - до 12,85 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к основным валютам в ходе вечерней сессии в четверг. Позитивное влияние на участников торгов произвели некоторые свежие данные российский статистики, включая данные о состоянии бюджета, а также ряд заявлений официальных лиц РФ.

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре исполнен с дефицитом на уровне около 0,5% ВВП, консолидированный бюджет за этот период был профицитным, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За 11 месяцев текущего года дефицит бюджета РФ составил 878 млрд рублей, это примерно полпроцента ВВП. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь и вовсе сложился профицит 837 млрд рублей", - сказал он, выступая на форуме "Россия зовет!", организованном ВТБ (MOEX: VTBR).

"То есть в целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном здоровом состоянии", - отметил президент.

Ранее сообщалось, что по предварительной оценке Федерального казначейства консолидированный бюджет РФ в январе-октябре 2023 года исполнен с профицитом 212,8 млрд рублей, федеральный бюджет РФ - с дефицитом 1 трлн 49,9 млрд рублей.

Законом на 2023 год запланирован дефицит федерального бюджета в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу иностранной валюты до $13,9 млрд с $12,5 млрд, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей) в октябре (эти данные раскрываются с лагом в один месяц) увеличилось до 91% с 77% в сентябре.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), являющиеся крупнейшими продавцами на рынке спот, в ноябре реализовали валюту на 516 млрд рублей, что на 37,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями в ноябре увеличился практически вдвое - до 304,4 млрд рублей (в октябре - 159,3 млрд рублей).

Нерезиденты из дружественных стран нарастили покупки валюты на 27,1% - до 267,7 млрд рублей (в октябре - 210,6 млрд рублей). Спрос на валюту предъявляют в основном компании - клиенты иностранных банков, которые получают рублевую выручку от экспорта в Россию, и в меньшей степени клиенты - физлица, которые меняют рубли, ранее переведенные из России.

Население в ноябре, как и месяцем ранее, продолжило действовать контрциклически и купило валюту на фоне укрепления рубля на 162,9 млрд рублей (в октябре - на 120,9 млрд рублей), из них на биржевом валютном рынке покупки составили 115,3 млрд рублей, через крупнейшие банки - 47,6 млрд рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

В начале декабря рубль продолжил ослабляться под влиянием календарного снижения предложения валюты (продажи в первой половине месяца ниже, чем во второй половине) и устойчивых объемов покупки валюты для оплаты импорта, отмечает ЦБ. При этом среднедневной объем продаж крупнейших экспортеров в первую неделю декабря был сопоставим со среднедневным объемом их продаж в первую неделю ноября, подчеркивает регулятор.

Участники рынка продолжали анализировать визиты президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые состоялись накануне.

В ходе визитов были подтверждены договоренности в рамках ОПЕК+, участники переговоров условились продолжить взаимодействие, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос о том, были ли достигнуты какие-либо конкретные договоренности в ходе визита Путина на Ближний Восток, Песков сказал: "Конкретные договоренности были достигнуты буквально неделей ранее по линии ОПЕК+, и (...) эти договоренности были подтверждены, они нашли свое подтверждение".

"Стороны высоко оценили взаимное сотрудничество в ходе достижения этих договоренностей и условились продолжать взаимодействие", - заключил Песков.

Россия и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество в области нефти и газа, подчеркнули важность продолжения формата ОПЕК+ для стабилизации мировых энергетических рынков, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров их лидеров - президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда - в Эр-Рияде.

Стороны отметили усилия двух стран в рамках сделки ОПЕК+ и призвали всех участников альянса присоединиться к исполнению соглашения "таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики".

Кроме того, РФ и Саудовская Аравия договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, речь идет о закупках, поставках и стандартизации оборудования, услугах по исследованиям и разработкам в нефтегазовой области, а также нефтехимии.

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 г., говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений - 1 марта 2024 года", - говорится в документе.

"Чтобы усилить эффективность этих мер, те страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему отслеживания и сертификации таких алмазов внутри G7. Это будет сделано к 1 сентября 2024 года", - отмечается в нем.

Цены на нефть продолжают умеренный подъем вечером в четверг, восстанавливаясь после падения до минимумов с июля по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,4% - до $74,6 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,62% и составили $69,81 за баррель.

До этого нефть дешевела пять сессий подряд и завершила торги в среду на минимумах с конца июня.

Падение цен вызвали итоги встречи ОПЕК+, состоявшейся в конце ноября и не впечатлившей инвесторов, пишет MarketWatch. В частности, участники рынка сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 декабря на 21,72 копейки, до 92,5654 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,22 копейки, до 99,8131 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 6,08 копейки по отношению к среде и составил 92,5675 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 15,85 копейки и составил 92,6006 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 629,105 млн, из которых $417,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 212,009 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 33,29 копейки, до 99,8113 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 27,44 копейки, до 99,8363 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR552,262 млн, из которых EUR155,928 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,334 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 декабря уменьшилась на 15 базисных пунктов - до 14,55% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 1 базисный пункт - до 14,96% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,73% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 11,44% годовых.