Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 185 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов в ходе проходящего в Москве инвестиционного форума "Россия зовёт!" заявил, что изменений долговых коэффициентов "Газпрома" не должно повлиять на предложения менеджмента корпорации по дивидендам, отмечает эксперт.

"Дивидендная политика "Газпрома" предусматривает снижение рекомендуемого советом директоров на утверждение общим собранием акционеров дивиденда ниже целевого уровня (то есть не менее 50% от чистой прибыли по МСФО), если показатель "Чистый долг/EBITDA" газовой корпорации превысит значение 2,5, то есть если чистый долг не менее чем в 2,5 раза превысит EBITDA, - напоминает Мильчакова. - Хотя по итогам 1 полугодия 2023 года этот показатель у "Газпрома" вырос с 1,1 до 1,9, скорее всего, совет директоров будет по-прежнему рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды. Вероятно, что совет директоров "Газпрома" на предстоящем заседании 19 декабря обсудит вопрос о дивидендах, но пока неясно, будет ли по итогам этого заседания поставлен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения дивидендов, и за какой конкретно период времени".

Аналитик инвесткомпании полагает, что промежуточных дивидендов в текущем году "Газпром" не будет выплачивать, но по итогам 2023 года, тем более, с учётом прозрачных намёков менеджмента, выплата дивидендов возможна, что и вдохновляет на рост акции корпорации.

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