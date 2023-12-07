Драйверов для среднесрочного роста акций Газпрома сейчас нет - "Велес Капитал"

Акции "Газпрома" не имеют драйверов для среднесрочного роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Перспектива дивидендов неопределенна, что по умолчанию делает акции менее привлекательными, нежели бумаги конкурентов, осуществляющих выплаты, подчеркивает эксперт.

"Среднесрочно "Газпром" остается под нисходящим давлением при положении ниже сопротивления 185 руб., - указывает Кожухова. - Бумаги, похоже, нацелились на минимум текущего года - 150,60 руб., у которого возможно возобновление краткосрочных покупок при восстановлении оптимизма на рынке РФ в целом или появлении надежд на дивиденды. Стоит учитывать, однако, что до изменения фундаментальных факторов акции могут находиться в рамках широкого диапазона 150-185 руб.".

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