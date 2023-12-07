"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter с целевой ценой 4305 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

По мнению эксперта, падение котировок бумаг может стать привлекательной точкой входа.

"Онлайн-сервис по подбору персонала объявил в конце октября предложение выкупа собственных акций у нерезидентов через российскую структуру МКАО Хедхантер, зарегистрированную в Калининградской области, - напоминает Хусяинова. - После завершения процесса обмена, МКАО Хедхантер собирается провести размещение на Мосбирже. Для редомициляции компании в Россию потребуется одобрение 75% акционеров. Конкретных сроков компания не обозначила, но процесс может быть довольно длительным и гарантий его успешного завершения тоже нет".

В долгосрочной перспективе подвижки в вопросе переноса регистрации бизнеса на территорию РФ означают возможность возобновления дивидендных выплат для российских инвесторов, считает эксперт. Текущее падение цены связано скорее с общим падением акций второго эшелона, а не с конкретной новостью об аннулировании тендера.

"Мы по-прежнему позитивно смотрим на бумаги HeadHunter с фундаментальной точки зрения. На рынке труда в России все еще сохраняется дефицит. Объявления о вакансиях дольше остаются на платформе, а значит, дольше монетизируются. Растет и стоимость привлечения и удержания сотрудников в таких условиях. Мы подтверждаем нашу рекомендацию на покупку расписок HeadHunter", - заключает аналитик.

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