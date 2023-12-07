Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Роснефти" и не рекомендуют бумаги компании к покупке, говорится в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Недавно нефтяной гигант опубликовал отчетность по МСФО по итогам третьего квартала, - напоминает эксперт. - Рекордная квартальная выручка составила 2,75 трлн рублей. В этом году рентабельность по EBITDA превышает 30%, а чистая маржа стабильно выше 15%. Таких результатов "Роснефти" удалось достичь за счет снижения удельных операционных расходов на добычу, а также экспорта нефти марки ESPO, которая обладает крайне низким процентом содержания серы, из-за чего торгуется дороже нефти марки Urals".

Также аналитик отмечает, что "Роснефть" стабильно придерживается дивидендной политики, которая подразумевает выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. За первое полугодие 2023 года компания уже анонсировала промежуточный дивиденд в размере 30,77 руб./акцию. По оценке Самуйлова, финальные дивиденды "Роснефти" за 2023 год составят около 37,60 руб./акцию. То есть совокупный дивиденд за 2023 год может достигнуть 68,37 руб./акцию и принести акционерам около 12% дивидендной доходности.

Однако при этом на данный момент аналитик не рекомендует акции "Роснефти" к покупке и сохраняет нейтральный взгляд на бумаги. Во-первых, по его мнению, в IV квартале 2023 года доходы могут быть скромнее текущих, а дивиденды - меньше, чем у других нефтяников. Во-вторых, акции компании торгуются дороже среднего по отрасли: по мультипликатору EV/EBITDA они торгуются с дисконтом около 25% к историческому уровню, тогда как средний уровень дисконта у российской нефтяной отрасли составляет около 45%, подчеркивает Самуйлов.

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