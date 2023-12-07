Рубль днем умеренно корректируется вверх после обновления минимумов за несколько недель к основным валютам в ходе предыдущих торгов

Москва. 7 декабря. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх на фоне укрепления цен на нефть и после падения накануне.

Курс доллара США составил 92,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,76 руб./EUR1, подешевев на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,58 копейки, до 95,77 руб. Курс китайского юаня снизился на 3,3 копейки - до 12,91 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов четверга, корректируясь после падения накануне. Участники рынка продолжают анализировать визиты президента РФ Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые состоялись накануне.

В ходе визитов были подтверждены договоренности в рамках ОПЕК+, участники переговоров условились продолжить взаимодействие, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос о том, были ли достигнуты какие-либо конкретные договоренности в ходе визита Путина на Ближний Восток, Песков сказал: "Конкретные договоренности были достигнуты буквально неделей ранее по линии ОПЕК+, и (...) эти договоренности были подтверждены, они нашли свое подтверждение".

"Стороны высоко оценили взаимное сотрудничество в ходе достижения этих договоренностей и условились продолжать взаимодействие", - заключил Песков.

Россия и Саудовская Аравия намерены расширить сотрудничество в области нефти и газа, подчеркнули важность продолжения формата ОПЕК+ для стабилизации мировых энергетических рынков, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров их лидеров - президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда - в Эр-Рияде.

Стороны отметили усилия двух стран в рамках сделки ОПЕК+ и призвали всех участников альянса присоединиться к исполнению соглашения "таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики".

Кроме того, РФ и Саудовская Аравия договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, речь идет о закупках, поставках и стандартизации оборудования, услугах по исследованиям и разработкам в нефтегазовой области, а также нефтехимии.

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 г., говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений - 1 марта 2024 года", - говорится в документе.

"Чтобы усилить эффективность этих мер, те страны G7, которые импортируют много необработанных алмазов, введут мощную систему отслеживания и сертификации таких алмазов внутри G7. Это будет сделано к 1 сентября 2024 года", - отмечается в нем.

"В среду рубль вновь слабел, хоть и в течение дня российская валюта предпринимала попытки укрепиться. Помимо сезонных факторов, на рубль давление оказывают существенно снизившиеся в последние дни цены на нефть. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 92,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом ситуация на валютном рынке начинает показывать признаки стабилизации, но на этой неделе курс пары еще может расти в сторону 94 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта в четверг локально укрепляется и торгуется в районе 92,5 по отношению к доллару США. Завершение налогового периода, слабая динамика на нефтяном рынке и сезонный фактор на данный момент способствуют ослаблению рубля. Однако значительного ослабления и возврата к уровню 100 за доллар США в краткосрочной перспективе не ожидается. У рубля есть ряд стратегических факторов, которые сдерживают ослабление, в том числе, жесткая монетарная политика ЦБ, который до конца года может еще раз повысить процентную ставку, и репатриация валютной выручки", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Подъем цен на нефть немного ускорился днем в четверг, котировки восстанавливаются после падения до минимумов с июля по итогам предыдущей сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,7% - до $74,8 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,55% и составили $69,75 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели примерно на 4%, снизившись по итогам пятой сессии подряд и обновив минимумы с конца июня.

Негативным фактором для рынка стали еженедельные данные министерства энергетики США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей. Резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

Кроме того, Саудовская Аравия впервые за семь месяцев снизила цену на нефть Arab Light, основной сорт, поставляемый в Азию. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.