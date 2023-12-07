Акции Яндекса, Сбербанка, Ozon и Мосбиржи - фавориты в 2024г - "Тинькофф Инвестиции"

Акции "Яндекса", Сбербанка, Ozon и "Московской биржи" являются фаворитами аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на следующий год, отмечается в стратегии банка на 2024 год.

"Ближайшие полгода будут трудными для рынка акций, - прогнозируют эксперты. - Последнее время на этом рынке доминировали частные инвесторы. Но из-за высоких доходностей облигаций и депозитов частные инвесторы, скорее всего, возьмут паузу в инвестировании в акции. Особенно те инвесторы, которые привыкли к краткосрочному горизонту планирования. Кроме того, чем больше укрепляется рубль, тем привлекательнее становится покупка валюты. Поэтому, на наш взгляд, рынок акций если и будет расти в ближайшие полгода, то довольно медленно. Сейчас мы рекомендуем инвесторам сократить инвестиции в акции и сконцентрироваться на вложениях в облигации, которые, на наш взгляд, имеют лучшее соотношение риска и доходности на горизонте полугода".

Однако полностью отказываться от вложений в акции тоже не стоит, считают стратеги "Тинькофф Инвестиций". Скорее всего, рост смогут показать акции только тех компаний, у которых невысокая долговая нагрузка, а маржинальность бизнеса не сильно зависит от крепкого рубля. Лучше всего будут чувствовать себя IT-компании с хорошей динамикой роста и другие рублевые бизнесы, ориентированные на внутренний спрос. Хорошую динамику, на взгляд экспертов, могут показать бумаги потребительского сектора

В зону риска, по мнению аналитиков, попадают почти все экспортеры: мощный рост бумаг в этом году и ожидание высоких дивидендов по итогам 2023 года все больше омрачается перспективами на следующий год. "В 2024 году мировые цены почти на все сырьевые товары будут под давлением из-за остывания крупнейших экономик, - полагают эксперты. - Однако за акциями металлургов все же стоит следить, поскольку в следующем году могут возобновиться дивидендные выплаты. Нефтегазовый сектор, который уже растерял фундаментальные драйверы роста, сможет привлечь внимание лишь дивидендными новостями. Исключением остаются только бумаги "ЛУКОЙЛа" и "НОВАТЭКа".

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