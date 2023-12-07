Альфа-банк сохраняет прогноз подъема ставки ЦБ РФ до 17% в декабре

Альфа-банк сохраняет прогноз подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 17% на заседании в декабре, говорится в обзоре банка.

"Как сообщает Росстат, инфляция за неделю с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% н/н с 0,33% неделей ранее, - пишет главный экономист банка Наталья Орлова. - В годовом выражении инфляция составила 7,52% г/г на 14 декабря. Это позитивная цифра, и если такая благоприятная динамика станет устойчивой тенденцией, инфляция в конце года может находиться в рамках прогнозного диапазона ЦБ РФ 7-7,5%. Однако другие факторы, которые могут усилить инфляционное давление, никуда не исчезли и могут повлиять на решение ЦБ РФ. Так, предновогодние расходы и ослабление курса рубля в недавнее время окажут поддержку инфляции, и поэтому мы подтверждаем свой прогноз ключевой ставки на уровне 17% на заседании в декабре".

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