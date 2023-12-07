"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Совкомфлота" с целевой ценой 140,8 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 15% с текущих уровней.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции "Совкомфлота" обладают потенциалом для роста на фоне относительно стабильных объемов транспортировки грузов за счет долгосрочных контрактов и ослабления рубля. Благоприятная рыночная конъюнктура и впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 3К23 позволяют улучшить прогноз по прибыли и дивидендным выплатам за 2023 год, а также повысить нашу целевую цену", - пишет аналитик Полина Щукина.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.