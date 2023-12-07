"Финам" открыл торговую идею: покупать акции XPO с целью $90,3

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции XPO Logistics с целью $90,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,85%, стоп-приказ: $76,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"30 октября компания выпустила отчетность за III квартал 2023 года, продемонстрировав выручку на 2,53% выше ожиданий, а прибыль - на 37,74%. XPO не была застрахована от давления на грузовые перевозки: тоннаж снизился на 3%, однако цены остались в плюсе, прибавив 1,4%. Эмитент подтвердил план по увеличению операционной прибыли на 600 б.п. с 2021 по 2027 год. За этот период компания планирует повысить качество сервиса, увеличить объем инвестиций, обеспечить долгосрочный рост доходности и экономической эффективности", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже, а "тейк-профит" - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне $76,2 риск на портфель составит 0,65%", - указывают в "Финаме".

XPO Logistics - американская логистическая компания, работающая в 30 странах мира. Услугами по транспортировке и контрактной логистике эмитента пользуются около 50000 клиентов.

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