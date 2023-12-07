Инвестиционный кейс золота остается сильным - "Тинькофф Инвестиции"

Российским инвесторам стоит постепенно наращивать инвестиции в золото по мере укрепления рубля, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Инвестиционный кейс золота остается сильным. Для российского инвестора это одна из наименее рискованных альтернатив инвестированию в твердые валюты. Вместе с тем драгоценный металл дает хорошую защиту от геополитической нестабильности, рецессии в мировой экономике, инфляции. То есть золото поможет сохранить капитал в случае разгона инфляции в России и вместе с тем заработать на росте нестабильности на мировых финансовых рынках, - указывают эксперты в обзоре. - Снижение ключевой ставки ФРС, которое рано или поздно начнется в рамках очередного цикла смягчения денежно-кредитной политики США, станет драйвером роста цен на драгметалл. А до тех пор стабильные покупки золота мировыми центробанками будут поддерживать спрос".

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