"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа до 7500 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" с 8000 рублей до 7500 рублей за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Эмитент выплатит промежуточные дивиденды. Акционеры утвердили дивиденды за 1П23 в размере 447 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,26%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 17 декабря 2023 года. На фоне падения цен на нефть и одновременном вероятном росте ключевой ставки ЦБ РФ на предстоящем заседании мы понижаем целевой ориентир по акциям до 7500 рублей, рекомендация - "держать", - указывают эксперты.

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