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07 декабря 2023 года 11:44

Рынок акций РФ утром просел к 3050п по индексу МосБиржи на внешнем негативе и укреплении рубля

Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг остается под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent торгуется ниже $75 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 3050 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3052,01 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1037,24 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,1%.

Доллар просел до 92,7 рубля (-0,12 рубля), на утренних торгах курс поднимался до 93,56 руб./$1.

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 года, говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.

Российские алмазодобывающие компании понимают риски от возможного введения иностранных санкций против этой отрасли экономики и пытаются нивелировать эти угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи, который двигался в боковике уже почти три месяца, теперь стремится к уровню 3000 пунктов, и при этом на пути практически не осталось уровней поддержки - ближайший серьезный предел находится около отметки 3026 пунктов.

Нефть в четверг корректируется вверх, что сглаживает откат рынка акций. Учитывая краткосрочный прогноз по движению индекса МосБиржи в диапазоне 3000-3300 пунктов, можно ожидать, что текущий нисходящий тренд не сможет закрепиться ниже 3000 пунктов и именно там и завершится, полагают эксперты.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, дорожающая в четверг нефть - это лишь скромные попытки компенсировать глубокое недельное падение. Импорт нефти в КНР в ноябре существенно сократился по сравнению с октябрем. Рынки Азии снизились на фоне слабой статистики из КНР. Сложившаяся ситуация говорит в пользу того, чтобы российский рынок акций продолжил снижение, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ по-прежнему преобладают нисходящие риски. Страны G7 договорились с 1 января 2024 года ввести запрет на алмазы из России, а также ужесточить санкции в отношении нефтяного сектора.

Нефтяным ценам в условиях неопределенности перспектив спроса на нефть в мире и, в частности, в Китае по-прежнему не помогают словесные интервенции нефтедобывающих стран, обещающих при необходимости расширить сокращения производства в начале 2024 года.

Индекс МосБиржи не удержал поддержку 3110 пунктов и теперь готов направиться к нижней границе среднесрочного диапазона 3000 пунктов. Долларовый РТС пробил 1050 пунктов и следующей целью снижения выступает 1030 пунктов, считает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций приближается к зоне принятия решения - области поддержки 3000-3050 пунктов по индексу МосБиржи, где можно будет увидеть активизацию покупателей, желающих приобрести бумаги широким спектром на отскок. К движению спекулятивно стоит присоединяться в расчете на то, что часть традиционного для декабря притока ликвидности в экономику уйдет на фондовый рынок, считает эксперт.

Однако стоит помнить, что при уверенном пробое вниз отметки 3000 пунктов распродажи могут резко ускориться, поскольку значительная часть инвесторов приступит к серьезному сокращению среднесрочных портфелей. Одной из причин негативной динамики рублевых активов является безоткатно падающая 5 дней подряд нефть Brent, которая закрепилась под важным уровнем $77 за баррель. Теперь поддержкой по нефти выступает отметка $72 за баррель, полагает Антонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-0,6% на сигналах ослабления активности на рынке труда.

Данные отраслевой организации ADP неожиданно показали замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре - до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Октябрьские данные были пересмотрены с понижением, ранее сообщалось об увеличении количества рабочих мест на 113 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 130 тыс. в ноябре.

Официальные данные Минтруда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены на 97,7% в том, что американский ЦБ сохранит ее на уровне 5,25-5,5% на декабрьском заседании. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте 2024 года, оцениваются рынком в 61,9% против 20,3% месяц назад, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX просели на 0,2%, CAC 40 прибавил менее 0,1%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 0,5% в годовом выражении и составил $291,93 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Повышение было зафиксировано впервые за семь месяцев. Аналитики не ожидали изменения тенденции и прогнозировали сокращение экспорта на 1,1%, по данным Trading Economics.

Импорт КНР в прошлом месяце снизился на 0,6% - до $223,54 млрд. Это также стало неожиданностью для экспертов, ожидавших в среднем роста на 3,3%.

Объем промышленного производства в ФРГ в октябре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после отката накануне до минимумов с конца июня (Brent опускалась к $74 за баррель).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $74,9 за баррель (+0,8% и -3,8% в среду), январская цена WTI - $69,91 за баррель (+0,8% и -4,1% накануне).

Цены Brent и WTI накануне снизились по итогам пятой сессии подряд.

Давление на рынок оказали еженедельные данные Минэнерго США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей; резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

Запасы нефти, тем временем, сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-6,9%), акции ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-5,9%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-5,5%), бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-5,2%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-4,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,9%).

Выросли акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+7,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,7%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,85 млрд рублей (из них 3,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 791,37 млн рублей на бумаги "Яндекса" и 616,6 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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